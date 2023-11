Koeman | «Fantastico vedere lavorare de Vrij | che professionalità!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 novembre 2023)apprezza tantissimo la professionalità di decon la maglia dell’Olanda. Il CT olandese stima e rispetta il difensore dell’Inter. RISPETTO ? Ronaldin conferenza stampa ha elogiato Stefan de, difensore dell’Inter: «Lo conosco dai tempi del Feyenoord, quindi abbiamo un buon legame. Ma è già da tempo che viene nell’Olanda con l’idea che probabilmente non partirà dalla formazione titolare. Ma quando vedo come affronta la situazione e con quanta professionalità si comporta e svolge il suo lavoro, mi riempie d’orgoglio. Ho molto rispetto, èvederlocosì». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...