Khalil Rabah porta a Torino il museo nomade palestinese e riscrive la storia

(Di venerdì 17 novembre 2023)è un artista che vive in Cisgiordania, nella cittàdi Ramallah dov'è direttore artistico della Biennale di Riwaq. Il suo lavoro spazia tra pittura, scultura e installazione per costruire un'analisi lucida e attenta dellae delle sue interpretazioni, delle modalità narrative e la percezione che generano. Per questo, da vent'anni a questa parteha avviato il progetto"Palestinian Museum of Natural History and Humankind", un progetto più che mai attuale oggi, che ha come obiettivo di mettere in discussione il potere delle autorità nella scrittura della, e al contempore una critica alla metodologia espositiva dei musei (con la costruzione di unche ...

...- pistoletto THROUGH THE PALESTINIAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY AND HUMANKIND Fino al 28 gennaio La Palestina è il punto di partenza del lavoro di"Through the Palestinian Museum of ...

Khalil Rabah porta a Torino il museo nomade palestinese per ... Liberoquotidiano.it

Il Palestinian Museum di Khalil Rabah alla Fondazione Merz di Torino Artribune

La Palestina è il punto di partenza del lavoro di Khalil Rabah “Through the Palestinian Museum of Natural History and Humankind”, in mostra alla Fondazione Merz fino al 28 gennaio. L’artista nato a ..."The Kitbasher" è la mostra personale di Oscar Giaconia in cui presenta alla Fondazione Coppola di Vicenza i suoi ultimi 15 anni di ricerca artistica ...