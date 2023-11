Juventus-Inter è anche Szczesny contro Sommer | i numeri a confronto

(Di venerdì 17 novembre 2023)vedrà confrontarsi due dei migliori portieri in Serie A:. Entrambi gli estremi difensori guidano le due difese meno battute del torneo: di seguito ilstatistico in campionato realizzato da FootData, partner di-News.it BLINDATA –, al rientro dalla sosta, daranno vita ad un match che si prospetta molto importante e che può già dare indicazioni importanti sull’indirizzo che prenderà il campionato di Serie A. A Torino si affronteranno due squadre che fanno della difesa uno dei punti di forza: l’, in questa stagione, ha subito soltanto 6 gol, ad oggi il miglior dato del torneo.la, nelle ultime settimane, ha stretto le ...

... si può dire, per niente ed era una sensazione opprimente' potremmo citare - per esempio - la finale di Supercoppa del 2005, vinta proprio dall'. Sullo 0 - 0 venne annullato allaun gol ...

Sacchi: “Ottimo Inzaghi. A Torino mi aspetto Inter che domini il gioco. E che dimostri…” fcinter1908

Women | Juventus-Inter | I precedenti Juventus Football Club

L'ex bianconero Alessio Tacchinardi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fantamaster, proiettandosi verso la sfida che la Juventus giocherà contro l'Inter dopo la sosta: "La Juve puntare allo ...Juve Inter: da Danilo a Locatelli e Kean, fino ai big a rischio in casa nerazzurra. Chi RECUPERA e chi no per il Derby d’Italia La sosta per le Nazionali tiene i club con il fiato sospeso, Juventus ed ...