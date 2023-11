Juventus | Chiesa | «Chiellini mi ha aiutato tanto | Danilo leader E Buffon…»

(Di venerdì 17 novembre 2023) Federico, attaccante della, si racconta così ai canali ufficiali bianconeri: ecco che cosa ha detto Federicoè solamente l’ultimo protagonista di Indovina loPlayer Challenge, alla scoperta dei grandi bianconeri del passato. Ecco le sue dichiarazioni.– «è stato un grandissimo capitano, mi hanella crescita, nel capire cosa rappresenta questa maglia. E’ una leggenda di questa società».– «è diventato da poco capitano, è un grande, nello spogliatoio ci dà sempre una mano a far capire cosa indossare questa maglia, far parte di questa società e di questa grande famiglia». BUFFON – «Gigi lo conosco dai tempi ...

