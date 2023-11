Juve Stabia | Langella | “Grande serenità a Napoli Mazzarri ieri col 4-3-3”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 17 novembre 2023): Abbiamo uno splendido rapporto con la famiglia De Laurentiis che stimo molto A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea, presidente della“Incrociamo le dita, andiamo avanti e proviamo a sognare senza rompere questo incantesimo. Questa serie C è proprio bella e c’è una netta differenza tra serie B e serie C perché solo una sale dalla C alla B mentre 3 squadre salgono dalla B alla A. Noi abbiamo speso molto di meno di alcune corazzate che vengono da dietro e corrono e questo ci fa stare tranquilli. Noi abbiamo tanti giovani e li facciamo giocare. Abbiamo uno splendido rapporto con la famiglia De Laurentiis che stimo molto e anche tra tifosi c’è un ottimo rapporto.come consuetudine ci siamo allenati insieme, 3 ...