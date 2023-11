Juve | sfuma un obiettivo a centrocampo

(Di venerdì 17 novembre 2023) L'Arsenal è alla ricerca di un nuovo centrocampista per gennaio. I Gunners infatti non hanno avuto buone notizie da Thomas Partey,...

Juve - 5 colpi sfumati per 5 cessioni mancate : non solo Lukaku e Berardi

Corsa a tre per la vetta della classifica del girone C di Serie C, attualmente occupata dallaStabia che, però, non è andata oltre lo 0 - 0 contro il Foggia .l'opportunità per il ...

Mercato Juve, sfuma Morata Cosa succede ilBianconero

Turris-Juve Stabia 1-2: il pari sfuma dal dischetto, le vespe volano al primo posto ilmattino.it

L'Arsenal è alla ricerca di un nuovo centrocampista per gennaio. I Gunners infatti non hanno avuto buone notizie da Thomas Partey, il cui infortunio è più serio del previsto. L'ex Atletico Madrid dovr ...Sfuma uno dei principali obbiettivi di mercato della Juventus. Il suo club pretende una cessione a titolo definito a cifre elevate ...