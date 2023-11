Juve-Bremer | la verità sul rinnovo

(Di venerdì 17 novembre 2023) I contatti ci sono stati e la volontà sembra sempre quella di restare in bianconero. Ma la trattativa per ildi Gleison...

Juve - Bremer : «Lavoriamo bene in gruppo - non solo i titolari»

Juve-Cagliari 2-1 - gol di Bremer e Rugani : Allegri è primo in classifica

Bremer-Rugani - la Juve batte il Cagliari e vola in testa sotto gli occhi di Djokovic. Monza e Torino non si fanno male

Bremer e non solo : il punto sui rinnovi alla Juve

... a sbloccare il risultato il difensore della Juventus, a cui poi è seguito il raddoppio ... Forse la gara contro un peso massimo come lanon era il contesto più adatto per ritornare alle gare,...

TOP NEWS Ore 17 - Everton penalizzato. Juve, in agenda c'è anche il rinnovo di Bremer TUTTO mercato WEB

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha rivelato che l'Under 19 di Monter ha svolto un test amichevole contro il Nizza: "Pomeriggio di lavoro per la nostra Primavera, ...Rinnovi Juventus, il club bianconero sta lavorando in maniera fitta al prolungamento del contratto di diversi giocatori in rosa: a breve quello di Bremer. Dopo aver rinnovato il contratto di Fagioli, ...