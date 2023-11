Jovanotti | “Dovrò operarmi di nuovo | non cammino senza stampelle”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 17 novembre 2023) Reduce da un incidente in bicicletta durante la sua vacanza a Santo Domingo,non sembra essersi ancora ripreso completamente. Il cantante, 57 anni, ha infatti di recente comunicato ai follower di non essere ancora in grado di camminare. “Sono quattro mesi dal botto. Nonancorama conto per dicembre di cominciare. Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo”, ha esordito su Facebook. Poi, confessa di non sapere quanto gli ci vorrà per rimettersi in sesto completamente: “Tra pocodiper togliermi la placca alla clavicola perché mi sta staccando. Rido per non piangere… Perché ho fatto un gran casino”. “Va bene. Ci vuole ...