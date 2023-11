Jannik | Solo una piccola fitta alla schiena | nel terzo set non ho sentito più nulla

(Di venerdì 17 novembre 2023) Olè, olè, olè, olè, Sinner, Siner. Un coro da stadio accompagna l'intervista in campo diSinner, primo del "Gruppo verde" con tre vittorie su tre, e soprattutto primo italiano in semifinale un ...

Jannik Sinner a 50 vittorie in stagione : solo Panatta e Barazzutti hanno fatto meglio in Italia

Sinner batte anche Holger Rune , chiude da imbattuto il girone Verde delle ATP Finals e ... 'Schiena è ok, forse erala tensione' ' La schiena sta bene , ho sentitouna piccola botta ma ...

ATP Finals - Jannik Sinner: "La schiena sta bene, solo una piccola ... Eurosport IT

Scrivere la storia a 22 anni: tutti i record che Sinner ha battuto e quelli che batterà La Gazzetta dello Sport

Tennis - ATP, Flash, Interviste, Italiani | "Fisicamente sto bene" - dice Sinner a margine della vittoria contro Rune. "È bello entrare in campo con i bambini, sia per loro che per i giocatori" ...Sinner incamera un successo dopo l'altro: sembra non averne mai abbastanza. Ne ha convinti due in un colpo solo.