Jannik Sinner | quando entra in campo il dettaglio sfuggito che fa impazzire l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ormai la-mania è esplosa ed è incontrollabile. Già,è ufficialmente tra i primi quattro tennisti al mondo. E non si parla della classifica Atp, che lo aveva già certificato, ma della qualificazione alle semifinali degli Atp Finals di Torino. Dopo aver battuto Novak Djokovic, ecco che l'altoatesino nella serata di giovedì 16 novembre ha liquidato anche il danese Holger Rune. Una partita tirata, vinta dain tre set: si aggiudica il primo, perde il secondo e sembra quasi sul punto di non farcela. Già, il volto teso e qualche problema alla schiena: continua a toccarla, fa preoccupare il pubblico. Poi, però, ingrana la quarta e anche la quinta. E vince ancora. Il pubblico è in delirio.a fine partita rassicura tutti: "La schiena? Tutto ok". E questo è quanto sperano ...