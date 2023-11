Jannik Sinner non si ferma più | batte Rune | rompe ogni tabù e vola in semifinale

(Di venerdì 17 novembre 2023)trionfa ancora, il tennista altoatesino porta a casa la terza vittoria in altrettante partite alle Atp Finals di Torino. Contro il danese Holger, che lo ha messo in difficoltà nel ...

Jannik Sinner : Ex Fidanzata “Scaricata per un Post” - chi è la nuova fiamma

Tre incontri, tre vittorie. Non potevano iniziare meglio le Atp Finals di Torino per. Che ha conquistato un posto nelle semifinali vincendo tutti gli incontri del girone nonostante avversari come Djokovic e Rune , oltre a Tsitsipas , non esattamente in grande forma. Un ...

Il lato glamour di Sinner dal borsone Gucci al Rolex. Ma la t-shirt è sempre la stessa... La Gazzetta dello Sport

Dopo un primo set tutt’altro che entusiasmante, dominato da Jannik Sinner, si è infiammata tutta d’un tratto la terza partita del girone preliminare alle ATP Finals di Torino tra l’azzurro ed il danes ...Jannik Sinner si è ufficialmente qualificato per le semifinali delle ATP Finals 2023 e adesso aspetta di conoscere il nome del suo prossimo avversario nel penultimo atto del "Torneo dei Grandi Maestri ...