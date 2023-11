Jannik Sinner inarrestabile Soffre | ma batte anche Rune

Diretta Sinner-Rune alle Atp Finals : 6-2. Jannik già in semifinale : Djokovic tifa per lui

Già qualificato per la semifinali delle Atp Finals,passa il turno in testa al suo girone dopo aver battuto anche Holger Rune. In 2 ore e 32 minuti di battaglia intensa, con l'altoatesino in ombra rispetto alla storica vittoria contro ...

Jannik Sinner, il sospetto di Alberto Tomba: "Deve stare attento alle donne" Liberoquotidiano.it

Per Jannik Sinner questo è un periodo davvero favorevole. Il tennista italiano ha sconfitto il danese Holger Rune con il risultato di 6-2, 5-7, 6-4. La partita di Sinner sul piano tattico non è stata ...Torno, 16 nov. - (Adnkronos) - Jannik Sinner avanza in semifinale alle Atp Finals di Torino da primo del gruppo verde e da imbattuto. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo, supera il ventenne dane ...