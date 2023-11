Jannik Sinner | Ex Fidanzata “Scaricata per un Post” | chi è la nuova fiamma

Come a cavallo della buona stella,in questo momento non lo batte nessuno. Nemmeno il mal di schiena. In molti hanno temuto quando l'altoatesino, in campo contro Holger Rune , ha via via perso brillantezza dopo la prima ...

Il lato glamour di Sinner dal borsone Gucci al Rolex. Ma la t-shirt è sempre la stessa... La Gazzetta dello Sport

Jannik ha giocato senza fare calcoli. Con la gioia evidente di ritrovare i 12 mila di Torino ancora lì, tutti per lui. La partita con Rune non poteva essere – e non sarà mai - una partita finta.Gli ascolti tv di giovedì 16 novembre 2023: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano su Rai1 e il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini su ...