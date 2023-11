Jannik Sinner dopo il trionfo | E adesso? | la frase che spiega tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Alle 16.20 di ieri, giovedì 16 novembre, aè scappato un sorriso. Poi ha scelto una canzone nella sua playlist, un classico dei Beatles: «With a little help from my friends». Una dedica al giraffone polacco Hubert Hurkacz con il quale il rosso di San Candido ha stretto un rapporto quasi fraterno nel circus del tennis, a tal punto da sceglierlo spesso nei tornei di doppio. La ragione è molto semplice: il ragazzo di Cracovia, inserito in queste Finals torinesi con il ruolo di riserval'infortunio di Tsitsipas, ha vinto il secondo set per 6-4aver perso il primo per 7-6 contro l'orco cattivo Nole Djokovic, esaltando i 12.000 che affollavano il PalAlpitour e facevano un tifo indiavolato per il polacco. Il motivo? La classifica avulsa lasciava ancora una porta aperta all'eliminazione di ...