Jannik Sinner diventerà il primo al mondo?

Jannik Sinner approdato a 60 vittorie nel 2023 : mai nessun italiano come lui

TORINO - Si è preso le prime pagine dei giornali con un'altra vittoria, eppurecontinua a incassare qualche critica . Questa volta gli attacchi arrivano da chi avrebbe voluto una strategia diversa da parte del tennista azzurro che - battendo Rune nella terza ...

Jannik Sinner ha raccontato la sua entrata in scena, in campo accompagnato da un bimbo. “Momento divertente. Il bimbo mi ha detto: ‘andiamo, Jannik. Facciamo tutti il tifo per te’. È stato veramente ...Il Gruppo Verde della prima fase delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis ha visto Jannik Sinner, numero 4, chiudere al primo posto nel raggruppamento: l'azzurro, dunque, disputerà le semifinali della ma ...