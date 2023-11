Jannik Sinner a un passo dal ritiro | Atp Finals | tam-tam impazzito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Come a cavallo della buona stella,in questo momento non lo batte nessuno. Nemmeno il mal di schiena. In molti hanno temuto quando l'altoatesino, in campo contro Holger Rune, ha via via perso brillantezza dopo la prima mezz'ora. Ha cominciato a toccarsi varie volte la schiena, segnale evidente che qualcosa non andasse. Tutti hanno cominciato a pensare che ilfosse la cosa più scontata, anche perché c'è una semifinale da giocare e da non rischiare., primo italiano a raggiungere le semifinali delle ATP, non poteva mettere a rischio un traguardo così faticosamente raggiunto. E invece, stoicamente,resta in campo e regge a modo suo, con il servizio e anche con gli errori gratuiti dell'avversario. Il finale è da romanzo: Rune, nel terzo set, si ...