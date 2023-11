ITS Academy | sette pareri del CSPI sui decreti attuativi delle legge 99 2022

ITS Academy : dieci aree tecnologiche - figure professionali e requisiti di accesso. Decreto

Bandi ITS in Campania : scopri i corsi della BACT Academy

ITS Academy Caboto - prorogate le iscrizioni per due corsi di prossima partenza a Gaeta e Civitavecchia

ITS Academy - in Gazzetta Ufficiale il decreto con i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento