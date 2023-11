Italia Under 20 | Bollini | “Vittoria di prestigio contro l’Inghilterra | serata storica per noi”

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Un 3-0 che fa un grande onore alla maglia azzurra. Unadiche racconta quanto questi ragazzi sappiano lottare per la maglia. Abbiamo giocatouna squadra forte tecnicamente e veloce, ma avevamo studiato i loro difetti“. Queste le parole di misterdopo ladell’20 per 3-0 in casa del. “Davvero una grande– ancora-. Sappiamo la rivalità tecnica che c’è trae Inghilterra, e questo risultato è il frutto della crescita del gruppo”. SportFace.

Inghilterra U20 -U20, la cronaca L', schierata con un 3 - 4 - 3 in fase di ... che a luglio era stato votato miglior giocatore dell'Europeo19. ...

Miretti ko lascia ritiro Italia Under 21: come sta il talento della Juve Tuttosport

Juve, infortunio in Italia Under 21 per Miretti|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Duda straripante si esalta in Nazionale, minuti anche per gli altri gialloblù. Suslov dalla panchina e Terracciano titolare ...Bella vittoria in rimonta della Nazionale Under 18, che supera 3-1 i pari categoria della Romania nella prima delle due amichevoli in programma allo Stadio Concordia di Chiajna.