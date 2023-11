Italia | testa libera e fidati di Spalletti | soffriamo la Macedonia del Nord | ma siamo più forti

... tris al 90' su rigore) e dal gol didi Filippo Missori (Sassuolo) che aveva raddoppiato a tre minuti dallo scadere. Inghilterra U20 -U20, la cronaca L', schierata con un 3 - 4 -...

Sette gol e tre punti a San Marino: Azzurrini in testa al Gruppo A e ... FIGC

Under 21, San Marino-Italia 0-7: doppietta di Gnonto, azzurri in testa ... Eurosport IT

Il cammino della Nazionale Under 20 in Elite League prosegue in maniera trionfale: doppietta del bianconero e tris di Missori ...La Nazionale che domani sera, a Roma, dovrà - sì dovrà - battere la Macedonia del Nord, non è l’Italia che avrebbe voluto Spalletti, ma quella che gli concedono infortuni e squalifiche. Depennati Tona ...