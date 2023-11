Italia supera lo scoglio di Moody’s | conferma del rating e miglioramento dell’outlook

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 novembre 2023) In un importante passo avanti per l', l'agenzia diMoody's hato il giudizio "Baa3", dissipando le preoccupazioni di un possibile declassamento dei titoli di Statoni a livelli considerati più speculativi, comunemente noti come "junk". La decisione è accompagnata da undell'outlook, ora classificato come "stabile" anziché "negativo". Questo sviluppo rimuove un potenziale fattore di pressione sui mercati finanziarini.Moody's ha emesso un comunicato in cui spiega che la decisione di migliorare l'outlook riflette la stabilizzazione delle prospettive di solidità del paese, la robustezza del settore bancario e le dinamiche del debito pubblico, pur riconoscendo che quest'ultimo rimarrà a livelli molto elevati. La valutazione positiva da parte ...