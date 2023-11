Italia | Raspadori dall’inizio contro la Macedonia?

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’stasera giocaladel Nord. E’ il primo dei due match che devono evitare all’il rischio play-off per l’accesso ad Euro 24. Ricordiamo che i macedoni già tolsero all’di Mancini l’accesso ai Mondiali del 2022. Vietato sbagliare allora stasera anche se il match decisivo sarà quello di Lunedì a Leverkusen. In Germania, infatti, gli azzurri affronteranno l’Ucraina che al momento ha 3 punti in più della formazionena. Importante, però, iniziare questa fase con una vittoria, anche convincente,Elmas e compagni. L’, secondo la redazione di Sky Sport, potrebbe presentarecome prima punta. Il calciatore del Napoli, del resto, sta facendo bene con i partenopei come vice ...

Probabili Formazioni(4 - 3 - 3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi,, Chiesa. Ct. Spalletti. MACEDONIA DEL NORD (3 - 5 - 2) - ...

Torna in campo l'Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale affronta la Macedonia del Nord in una partita fondamentale per la qualificazione degli azzurri ai prossimi Europei di Germania 2024. Segui la ...L'Italia di Luciano Spalletti questa sera sfiderà la Nord Macedonia all'Olimpico in una gara importante ma non decisiva per l'accesso a Euro 2024.