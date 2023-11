Italia-Macedonia del Nord | LIVE dalle 20 45

L'di Spalletti scende in campo per una gara fondamentale contro laper le qualificazioni a Euro 2024 . Agli azzurri serve una vittoria per non avere problemi contro l'Ucraina . ...

Spalletti su Italia-Macedonia del Nord: «Conta solo vincere. Rigore Jorginho non si tirerà indietro» Corriere della Sera

Italia-Macedonia del Nord: le probabili formazioni | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Gara fondamentale per gli azzurri di Spalletti in vista delle qualificazioni ad Euro 2024: serve una vittoria per non rischiare contro l'Ucraina. Vivi il match in tempo reale ...A Tuttomercatoweb Radio durante Maracanà, è intervenuto Stefano Impallomeni. Queste le sue parole: Italia, sfida importante alla Macedonia. Ma c’è uno Spalletti rilassato: “E’ il giorno della… Leggi ...