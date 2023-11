Italia-Macedonia del Nord LIVE 3-1 | Atanasov riapre i giochi

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’ospita ladelnella nona giornata delle qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL’di Luciano Spalletti ospita all’Olimpico ladelper la nona giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.del3-1: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita 6? Tiro di Elmas respinto, primi brividi per l’7? Prima conclusione dell’con Chiesa che converge dalla sinistra al centro calciando verso la porta dalla distanza, ne viene fuori un tentativo centrale che Dimitrievski blocca senza affanni 13? Gol annullato a ...

Bastano 17' di ottimo calcio corale e l'sblocca il match contro ladel Nord con un colpo di testa di Darmian che insacca staccando dalla destra e infilando il palo più lontano della ...

Italia - Macedonia (3-0) Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Euro 2024: in campo Italia-Macedonia del Nord 1-0 LIVE Agenzia ANSA

Una vera e propria maledizione. Jorginho lo aveva detto in conferenza stampa: «se c'è un rigore avrò il coraggio di tirarlo», e Spalletti ha creduto alle parole ...Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - L'Italia conduce 3-0 sulla Macedonia del Nord alla fine del primo tempo del match valido per il gruppo C di qualificazione a Euro 2024, in corso di svolgimento allo stadi ...