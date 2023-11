Italia-Macedonia del Nord LIVE 2-0 | raddoppio di Chiesa

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’ospita ladelnella nona giornata delle qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL’di Luciano Spalletti ospita all’Olimpico ladelper la nona giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.del2-0: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita 6? Tiro di Elmas respinto, primi brividi per l’7? Prima conclusione dell’conche converge dalla sinistra al centro calciando verso la porta dalla distanza, ne viene fuori un tentativo centrale che Dimitrievski blocca senza affanni 13? Gol ...

L'di Spalletti scende in campo per una gara fondamentale contro laper le qualificazioni a Euro 2024 . Agli azzurri serve una vittoria per non avere problemi contro l'Ucraina . ...

13' - ANNULLATO IL GOL DEL VANTAGGIO ALL'ITALIA! Berardi serve Jorginho che lancia la ripartenza di Raspadori, l'attaccante con un pallonetto salta il portiere avversario ma il guardalinee alza la ...29' - ANCORA PERICOLOSA L'ITALIA CON CHIESA! Bonaventura serve Chiesa che da buona posizione si fa ribattere la sfera in calcio d'angolo. 27' - Prova a spinge la Macedonia del Nord con Bardhi che ...