Italia-Macedonia del Nord le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) . Gli azzurri non possono sbagliare. L’di Spalletti torna in campo alle 20.45 per le gare di qualificazione ad Euro 2024. Gli azzurri affrontano ladelper cercare di ottenere il pass utile per la qualificazione alla rassegna continentale. Oltre alla ‘bestia nera’ Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.