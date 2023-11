Italia-Macedonia del Nord | Inter tutta presente! In tribuna uno della Juventus

Spalletti su Italia-Macedonia del Nord: «Conta solo vincere. Rigore Jorginho non si tirerà indietro» Corriere della Sera

Italia, la probabile formazione di Spalletti contro la Macedonia del Nord Corriere dello Sport

Oggi, venerdì 17 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, do ...Tra i protagonisti della crescita della Macedonia del Nord negli ultimi anni c'è sicuramente Ilija Nestorovski che però non sarà presente questa sera all'Olimpico ...