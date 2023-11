Italia-Macedonia del Nord | i diffidati azzurri in vista dell’Ucraina

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ididel, match valevole per la quinta e penultima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Gliguidati da Luciano Spalletti, dopo la sconfitta subita contro l’Inghilterra, hanno assolutamente bisogno di vincere per andarsi a giocare tutto nel prossimo incontro con l’Ucraina, in lizza per il secondo posto nel girone. Nella lista deiindella prossima decisiva partita contro l’Ucraina figura un solo diffidato, ossia Giorgio Scalvini, che però non è tra gli attuali convocati del commissario tecnico Luciano Spalletti a causa di un infortunio. SportFace.

Italia-Macedonia del Nord - quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e streaming : data - canale e orario

Italia-Macedonia del Nord - qualificazioni Euro 2024 : tv in chiaro - formazioni - pronostici

Dove vedere Italia-Macedonia in tv : Rai - Sky o Mediaset?

L'scende in campo questa sera a Roma contro ladel Nord, bestia nera per gli azzurri negli ultimi anni Questa sera a Roma l'non può permettersi passi falsi: contro ladel Nord l'obbligo è quello di vincere, ma la storia recente vede la squadra balcanica come la bestia nera degli azzurri. ...

Spalletti su Italia-Macedonia del Nord: «Conta solo vincere. Rigore Jorginho non si tirerà indietro» Corriere della Sera

Italia-Macedonia del Nord: dove vederla, probabili formazioni, quando si gioca DAZN

Gli azzurri sfidano la Macedonia del Nord a caccia della qualificazione ad Euro 2024. L'altoatesino batte anche Rune . Tare esclusivo al Corriere dello Sport. Niente Olimpiadi per Schwazer ...Torna in campo l’Italia di mister Luciano Spalletti, questa sera all’Olimpico contro la Macedonia del Nord. Match in programma alle 20:45.