Italia-Macedonia del Nord | difesa a tinta Inter! La probabile formazione – Sky

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’di Spalletti sfiderà questa sera ladel. Un match che può essere decisivo per la qualificazione ad Euro 2024. Il CT azzurro, secondo Sky Sport, dovrebbe affidarsi ad unaa tinte nerazzurre? L’di Luciano Spalletti sarà in campo questa sera per il match contro ladel. Per il match dell’Olimpico il CT, secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe schierare ben quattro giocatori dell’Inter dal 1?: soprattutto inla presenza nerazzurra sarà massiccia. Di fronte a Donnarumma, infatti, ci saranno Darmian a destra, Gatti ed Acerbi in mezzo, e Dimarco a sinistra. A centrocampo Barella con Jorginho Bonaventura. Tridente d’attacco formato da Berardi, Raspadori e Chiesa. ...

Commenta per primo Prosegue il programma delle qualificazioni a EURO 2024 e oltre adel Nord si giocano oggi altre sei partite in questo venerdì. Si parte alle 16 con il gruppo H e il Kazakistan che affronta San Marino (ancora a secco di punti) per insidiare ...

Spalletti su Italia-Macedonia del Nord: «Conta solo vincere. Rigore Jorginho non si tirerà indietro» Corriere della Sera

Italia-Macedonia: la probabile formazione di Spalletti La Gazzetta dello Sport

Torna in campo l'Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale affronta la Macedonia del Nord in una partita fondamentale per la qualificazione degli azzurri ai prossimi Europei di Germania 2024. Segui la ...L'Italia di Luciano Spalletti questa sera sfiderà la Nord Macedonia all'Olimpico in una gara importante ma non decisiva per l'accesso a Euro 2024.