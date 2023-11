Italia-Macedonia del Nord | Chiesa | “Vittoria meritata Sul blackout…”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Federico, giocatore azzurro, ha parlato alla 'Rai' al termine didel, partita della 9^ del girone C

L'Italia batte la Macedonia 5-2 - in Ucraina basta un pari

... ma soprattutto abbiamo dominato il primo tempo col gioco, mettendo sotto lacome non era mai successo nelle due precedenti sfide. I CAMBI GIOCO - L'ha preso possesso della partita ...

Euro 2024: Spezzato il tabù, Italia-Macedonia del Nord 5-2. Azzurri a un passo da Euro '24 - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Italia-Macedonia del Nord 5-2: tanti gol e qualche distrazione, ma gli azzurri ora sono più vicini all’Europeo la Repubblica

17.11 23:05 - FOCUS AZZURRO - Cammaroto a "NM": "Napoli, ecco di nuovo Mazzarri, ADL ha fatto la scelta migliore, le idee per il futuro e il mercato di gennaio" ...Infine, sull'ultima partita del girone, El Shaarawy ha detto: " Due risultati su tre con l'Ucraina No, noi vogliamo vincere, non siamo tranquilli. Siamo più consapevoli di essere forti, ma dobbiamo ...