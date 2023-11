Italia-Macedonia del Nord 5-2 | ora testa all’Ucraina | PM NEWS

(Di venerdì 17 novembre 2023) Segui con noi il LIVE didelpartita della 9^ giornata del girone C per le qualificazioni ad Euro 2024

Cacciato via il fantasma del passato. Come in un romanzo senza fine, l'sfata con un rotondo ma a tratti sofferto 5 - 2 il tabù, si prende i tre punti e può partire per Leverkusen con due risultati su tre a disposizione contro l'Ucraina lunedì prossimo, ...

Euro 2024: Spezzato il tabù, Italia-Macedonia del Nord 5-2. Azzurri a un passo da Euro '24 - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Le pagelle di Italia-Macedonia del Nord: Chiesa dominatore la Repubblica

Italia-Macedonia del Nord: Spalletti loda la reazione Finalmente la goleada: "Fatto un passo in avanti notevole" Fiducia in Jorginho rigorista: "E' stato bravo il portiere" Italia-Macedonia del Nord: ...(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Passo avanti dell'Italia verso Euro 2024, nella penultima giornata delle qualificazioni gli azzurri hanno battuto 5-2 ...