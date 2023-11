Italia - Macedonia | Azzurri senza bomber né fuoriclasse | ecco cosa serve per sfatare il tabù spareggi

Torniamo al calcio giocato edel Nord: come vede il gruppo azzurro È un momento di passaggio anche per l'. Io ho avuto la fortuna di confrontarmi con fuoriclasse come Del ...

Spalletti su Italia-Macedonia del Nord: «Conta solo vincere. Rigore Jorginho non si tirerà indietro» Corriere della Sera

Italia-Macedonia: la probabile formazione di Spalletti La Gazzetta dello Sport

Torna in campo l'Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale affronta la Macedonia del Nord in una partita fondamentale per la qualificazione degli azzurri ai prossimi Europei di Germania ...Italia Macedonia del Nord: Kean va in tribuna! Spalletti ne esclude cinque, c’è anche… Novità verso il match di qualificazioni a Euro 2024 Il ct Luciano Spalletti ha fatto le sue scelte sul gruppo a d ...