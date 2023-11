Per S&P Global Ratings , l'ha unBBB con outlook "stabile", per Dbrs, il rating è BBB high con outlook "stabile", per Fitch, l'ha unBBB con outlook "stabile", Secondo ...

Italia, giudizio Moody’s: in arrivo la sentenza Il Sole 24 ORE

C'è grande attesa per il giudizio di Moody's sul debito italiano Avvenire

Sono stato rieletto nel giugno 2019; a settembre di quell’anno, unico comune in Puglia e tra i pochi in Italia, abbiamo aperto l’iter ... non sono l’outsider e considero fisiologico un diverso ...Nuovo rinvio per la difesa di Massimo Bossetti, che reclama il proprio diritto a visionare i reperti che inchiodarono il muratore di Mapello per l'omicidio di Yara Gambirasio ...