Italia | Darmian | «Macedonia? Non pensiamo a quello che è stato»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Matteo, difensore della Nazionalena, ha così parlato prima del fischio d’inizio del match contro ladel Nord Matteoha parlato a Sky Sport prima didel Nord. LE PAROLE – «Abbiamo preparato bene la gara, non facciamo calcoli ma dobbiamo scendere in campo con la giusta cattiveria per portare a casa i tre punti.? Non dobbiamo guardareche è, bisogna stare concentrato sulla gara di oggi».