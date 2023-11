Italia | contro il tabù Macedonia del Nord la vittoria è un obbligo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’scende in campo questa sera a Romaladel, bestia nera per gli azzurri negli ultimi anni Questa sera a Roma l’non può permettersi passi falsi:ladell’è quello di vincere, ma la storia recente vede la squadra balcanica come la bestia nera degli azzurri. Un’eliminazione alle qualificazioni ai mondiali e il recente pareggio di Skopje. Questa sera gli Azzurri hanno l’di vincere per poi andare a Leverkusen ed affrontare l’Ucraina con due risultati su tre a disposizione.