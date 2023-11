Israele | la storia di Oz Davidian | l' agricoltore che ha salvato 120 ragazzi al rave party

Travaglio contro il manifesto dei docenti anti-Israele : «4 mila prof - e nessuno di storia? Siete per il diritto a targhe alterne»

, giovani fatti ostaggio al rave: la foto della tedesca Shani Louk arriva a Londra davanti a Downing Street Ultimo Aggiornamento Fotogallery -occupa il porto di Gaza Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Disgelo tra Usa e Cina, a San Francisco l'incontro tra Biden e Xi Ultimo Aggiornamento Fotogallery -: ostaggi nell'ospedale ...

Israele, la storia: dalla cacciata degli arabi alla guerra dei Sei giorni Corriere della Sera

Israele, la storia di Oz Davidian, l'agricoltore che ha salvato 120 ... TGCOM

l'agricoltore israeliano che sabato 7 ottobre è riuscito a salvare almeno 120 ragazzi dall'attacco di Hamas al festival musicale Supernova al confine tra Israele e la Striscia di Gaza. Legata in ...A Betlemme non ci saranno addobbi di Natale: il segno di lutto in solidarietà con Hamas deciso dalle autorità locali ...