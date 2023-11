Israele ha ordinato lo sgombero dell' ospedale Ibn Sina a Jenin in Cisgiordania

(Di venerdì 17 novembre 2023) Situazione terribile che per alcuni versi ricorda Gaza. Le forze israeliane (Idf) avrebbero chiesto "loIbn, a Jenin , in. Lo affermano fonti locali citate ...

Il bilancio dell'operazioneafferma di aver ucciso 'almeno cinque terroristi' nel raid di Jenin L'esercito israeliano ha affermato di aver ucciso 'almeno cinque terroristi' durante un'...

Gaza: Israele, recuperato corpo soldatessa rapita da Hamas Agenzia ANSA

Israele - Hamas: le news dalla guerra di oggi la Repubblica

L’annuncio della «nuova fase» della guerra arriva nel Sud della Striscia con un volantino, mentre telefonia e Internet drammaticamente collassano in tutta Gaza per via dei bombardamenti e della mancan ...Situazione terribile che per alcuni versi ricorda Gaza. Le forze israeliane (Idf) avrebbero chiesto «lo sgombero» dell'ospedale Ibn Sina, a Jenin, in Cisgiordania.