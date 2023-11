Israele | Gaza e il “futuro complesso” dell’operazione di terra | l’analisi

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – 'non sta affrettando l'operazione militare a, ma ildella campagna rimane'. Questo il titolo di un'analisi pubblicata dal sito di Haaretz e firmata dal giornalista Amos Harel, secondo il quale in queste settimaneha ottenuto risultati "impressionanti" e il sostegno degli Stati Uniti è ancora "costante". La realtà, tuttavia, "non è statica". In un bilancio parziale alla fine della terza settimana dell'operazione dinella parte nord della Striscia, Harel ha evidenziato che le Forze di difesa israeliane (Idf) intorno aCity hanno incontrato "meno resistenza del previsto" e "danni immensi sono stati inflitti all'esercito di Hamas", con la sua capacità di esercitare un governo nell'area attaccata di fatto ...