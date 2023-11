Israele allarga l' offensiva | raid aerei contro il campo profughi di Nuseirat

Diretta - Il raid in Siria contro i filo-Iran : Israele e Usa allargano il campo della guerra

Roma - la protesta pro-Palestina si allarga ai licei. Occupate tre scuole in pochi giorni : «Stop al sostegno del governo a Israele» – Foto e video

Gaza - la diretta – Capo di Stato maggiore Israele : “Stiamo per allargare l’operazione militare”. Netanyahu ammette : “Non siamo riusciti a tutelare i civili”

Intanto a Gaza City prosegue e sida nord a sud l'offensiva contro Hamas. Colpita con un attacco aereo anche l'abitazione di Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, che però da tempo vive ...

Netanyahu ha aggiunto che non ci potrà essere un ritorno alle «strategie fallite» nel trattare con Hamas a Gaza e ha ribadito che Israele non sta cercando di occupare Gaza ma… Leggi ...Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha riconosciuto in un'intervista alla Cbs le difficoltà nell'evitare vittime civili durante la guerra urbana a Gaza City. Nonostante l'obiettivo di distruggere ...