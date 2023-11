Ipocondria | cos’è | come riconoscerla e curarla

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 novembre 2023) Preoccuparsi per il manifestarsi di sintomi che possono essere riconducibili a una o più malattie è normale, tuttavia ci sono alcuni individui che possono sviluppare una maggiore sensibilità su questo argomento. Eccessiva ansia e preoccupazione circa la possibilità di contrarre o di aver contratto una patologia, infatti, possono rappresentare segnali di, un disturbo spesso sottovalutato. Una diagnosi diviene effettuata in presenza di uno stato di eccessiva ansia e allerta da parte di un soggetto che anche di fronte al più piccolo sintomo, ritiene di aver contratto una malattia. Lo stesso può accadere anche quando non ci sono segnali precisi provenienti dal corpo, ma piuttosto è presente la “paura” di potersi ammalare. Questa situazione può portare il soggetto a mettere in atto una serie di precauzioni in modo ...