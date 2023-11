“Io esco | devo tornare a casa” Perché Mughini ha abbandonato il Grande Fratello all’improvviso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) EccoGiampierohail2023. È stato un fulmine a ciel sereno per tutti, ma non per Alfonso Signorini che era stato informato dalla produzione del programma. Proprio così, sembra che l’inquilino dellapiù spiata d’Italia avesse già comunicato le sue intenzioni nei giorni scorsi. Così, appena c’è stata occasione, il conduttore racconta tutto e dice cheha manifestato la voglia di andarsene e che sono tutti d’accordo con lui. Signorini fa riferimento anche alla sua età e non insiste col giornalista e scrittore. >> “Purtroppodarvi una brutta notizia”., Alex Schwazer fa l’annuncio peggiore MaGiampiero ...