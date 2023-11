Investita e uccisa nel Napoletano | automobilista condannato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gup del Tribunale a Nola (Napoli) Teresa Valentino ha patteggiato la pena di un anno e due mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, per Silvio Arianna, l’56enne di Saviano accusato – e ora anche– per l’omicidio stradale di Rosa Romanelli, 76 anni, anche lei di Saviano,il primo novembre del 2022 mentre attraversava a piedi. Ad Arianna è stata comminata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. I familiari della vittima sono stati assistiti dallo Studio3A e dall’avvocato Vincenzo Cortellessa del Foro di Santa Maria Capua Vetere. Il tragico sinistro è accaduto a Saviano, alle 8.30 del mattino, all’incrocio tra via San Paolino e via Scarlatti, come ricostruito dall’ingegnere Amedeo Ammaturo, consulente tecnico ...