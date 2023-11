Intesa Sanpaolo | Porro-Ruggeri telecronisti inconsueti Nitto Atp Finals

(Di venerdì 17 novembre 2023) TORINO (ITALPRESS) –ha ospitato il 17 novembre nella sua lounge alleATPil giornalista e grande appassionato di tennis Nicolaper commentare insieme ad Andrea, direttore del Riformista, le partite della giornata. I due hanno dato vita a una telecronaca speciale raccontando i momenti salienti e la comune passione per il tennis, affiancati dal commento tecnico del giornalista e telecronista sportivo Ubaldo Scanagatta. L’idea del “telecronista inconsueto” è nata l’anno scorso quandoha invitato il campione paralimpico cieco Daniele Cassioli a commentare la partita dalla sua particolare prospettiva. Quest’anno si replica con due giornalisti di grande calibro, verve ed energia entrambi ...

“Think Forestry” - Intesa Sanpaolo per la riforestazione e la preservazione del capitale naturale

ha abbassato il target price (a 12,0 euro per azione da 12,8 euro) e confermato la raccomandazione ( Buy ) sul titolo Openjobmetis , agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR ...

Intesa Sanpaolo-AICCON, soddisfacente relazione imprese sociali-banche Il Tempo

La scienza al 'servizio' dei tennisti: lo studio di Intesa Sanpaolo Sky Sport

Il giornalista Mediaset Nicola Porro, grande appassionato di tennis, insieme al direttore del riformista ed ex parlamentare di Forza Italia, Andrea Ruggeri, insieme nella lounge di Intesa Sanpaolo all ...Dalla dodicesima edizione dell'Osservatorio Finanza e Terzo Settore, curato dal think tank Aiccon con Intesa Sanpaolo, emerge il quadro di un movimento di imprese sociale e cooperative - quasi mezzo m ...