Inter | quanta fretta! Crescita verticale nella metà campo avversaria

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 novembre 2023) In questo 2023/24 l’gioca un calcio diverso rispetto alle ultime due stagioni. Inzaghi sta facendo evolvere il gioco dei nerazzurri, e un dato su tutti lo dimostra nettamente.IN– In questo avvio di stagione 2023/24 l’sta praticando un calcio diverso rispetto alla scorsa stagione. Un effetto abbastanza prevedibile anche alla luce delle cessioni estive di André Onana e Marcelo Brozovic, due attori principali dello sviluppo della manovra l’anno scorso. Ma l’argomento di questo approfondimento non riguarda tanto l’approccio piùper arrivare al tiro. C’è infatti un alto dato che testimonia come l’si comporti in modo nettamente diverso una volta superata la. Recupero palla: l’...