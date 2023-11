Inter | Dumfries | “Mi sento a casa a Milano | l’obiettivo è lo Scudetto”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel corso di unvista con il portale olandese Nos Voetbal, il terzino dell’Denzelha parlato dei nerazzurri direttamente dal ritiro dell’Olanda: “Midavvero alì a. È una città bellissima e i tifosi sono fantastici. Milì con la mia famiglia e sono orgoglioso di poter giocare in un club così bello. Il nostro obiettivo ora è chiaro, ed è quello di vincere il campionato“. Il laterale oranje domani festeggia la sua 50esima gara con la maglia della sua nazionale e non riesce a nascondere la gioia: “Mi dà una sensazione di grande orgoglio. Sono onorato di essere già riuscito a raggiungere questo obiettivo“. SportFace.

FOTO – Inter - grande intesa in campo tra Darmian e Dumfries : gesto chiaro

FOTO – Dumfries chiarisce qual è l’arma in più dell’Inter : «Fratello»

Commenta per primo Intervistato da NOS Voetbal , il terzino nerazzurro Denzel, dal ritiro dell'Olanda, ha parlato così: L'- ' A Milano mi sento davvero a casa . E' una città bellissima, i tifosi sono fantastici. Mi sento a casa con la mia famiglia e sono ...

Inter, Dumfries avverte i fantallenatori: "Mi sento bene e in forma" Fantacalcio ®

Dumfries: "L'Inter è casa mia, sono orgoglioso di giocare in un club così. L'obiettivo è vincere il... Fcinternews.it

"Mi sento bene e in forma. Le assenze Ovviamente è fastidioso che questi ragazzi siano out a causa degli infortuni, nessuno lo fa apposta. Ci alleniamo intensamente e duramente per affrontare le ...Intervistato da NOS Voetbal, il terzino nerazzurro Denzel Dumfries, dal ritiro dell'Olanda, ha parlato così: L'INTER - "A Milano mi sento davvero a casa. E' una città bellissima, i tifosi sono fantast ...