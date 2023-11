Inter | Dimarco difensore più pericoloso d’Europa | ecco la statistica

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023)è ilpiù offensivamente. L’Osservatorio sul Calcio dell’istituto ha sviluppato un indice che combina diversi dati raccolti, come passaggi chiave, expected assist e expexted goals, sulla piattaforma Wyscout. Ousmane Dembélé domina con 2,36 nonostante sia ancora a 0 gol con il Psg. L’esterno dell’si trova in 16ª posizione ed è il primo dei difensori in graduatoria.ha 1,59 e il secondoè Trippier del Newcastle al 23° posto. In Serie A è il migliore, davanti anche a giocatori offensivi come Berardi, 1,34, e Felipe Anderson, 1,29. Bene anche Dumfries con 1,25. SportFace.