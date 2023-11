Intelligenze artificiali | la nuova rubrica di Tgcom24 per esplorare la tecnologia che cambierà il futuro

In un'era in cui l'intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro, TGCom24 lancia una nuova rubrica settimanale dal titolo "" . In onda dal 18 novembre, ogni sabato, dalle ore 17.20. Condotta da Matteo Flora , noto esperto in Strategie Digitali, imprenditore e Docente, "questo spazio non è solo un ...

Su Tgcom24 Matteo Flora conduce alla scoperta delle "Intelligenze Artificiali" TGCOM

L’intelligenza artificiale di Elon Musk avrà il senso dell’umorismo Donna Moderna

I primi dispositivi a supportarlo dovrebbero essere annunciati entro la fine dell'anno ...IA – Etica e Coscienza dalla Biochimica al Digitale Nuovi scenari per nuove sfide al centro del dibattito tenutosi nel pomeriggio di venerdì 16 novembre presso l’Aula magna dell’Istituto Tecnico […] ...