Intelligenza artificiale | tra possibilità di sviluppo e lacune legislative

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dicono che sia il futuro. Ma non quello lontano, che la gente fantastica ma non è capace di immaginare. Quello prossimo. Di cosa stiamo parlando? Dell’, che quelli bravi chiamano AI. Un concetto, o meglio, una realtà, che solo fino a qualche anno avrebbe fatto sorridere i più e che, invece, ora, è entrato prepotentemente nelle nostre vite. Sconvolgendole. Ed è proprio il caso di dirlo perché se da un lato rappresenta certo un modo affascinante e attrattivo, quasi magnetico, dall’altro fa riflettere perché porta ad immaginare un mondo in cui, a governare, potrebbe non essere più la mano dell’uomo. Oggi siamo abituati infatti ad amministrare la quasi totalità dei processi, del fare. Certo, molti di questi vivono di supporti tecnologici e godono dei frutti della modernità, ma comunque fanno sempre capo alla supervisione del ...