Intelligenza artificiale | cosa c’è dietro le richieste di regolamentazione

(Di venerdì 17 novembre 2023) Da alcune settimane su entrambe le sponde dell’Atlantico c’è un gran fermento. Si tratta dei nostri amici politici, tutti intenti a mettere in pista la macchina che dovrebbe “regolamentare la”. Abbiamo dunque visto le solite commissioni di studio della Unione europea, un “executive order” del presidente Usa Joe Biden (“Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence”) e infine un summit addirittura a Bletchley Park, il famoso palazzo che ospitò Alan Turing mentre durante la Seconda Guerra Mondiale inventava la famosa macchina in grado di decifrare la crittografia generata dalla macchina “Enigma” utilizzata dai nazisti. Gravi rischi per l’umanità La narrazione dominante la conosciamo: la IA pone gravi rischi alla sicurezza di tutti, in prospettiva potrebbe addirittura minacciare ...