Innovazione e collaborazione Così Novartis immagina la salute del futuro

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il 40% degli italiani pensa che ladella popolazione peggiorerà nei prossimi cinque anni. Visione condivisa anche dai medici, dove la percentuale raggiunge il 50%. Sono queste le risposte emerse dall’indagine “Ildella” di AstraRicerche presentato oggi daItalia in occasione della firma del Protocollo di intesa con il Consiglio nazionale dei Giovani per rere insieme ladel domani.SCIENTIFICA Ed è proprio didel domani che hanno parlato gli interlocutori invitati a commentare i risultati della ricerca,ndo le possibili soluzioni per ottimizzare il sistema e potenziare le capacità discientifica nel ...