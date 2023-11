Inghilterra | tifoso dello Sheffield Wednesday condannato per aver deriso la memoria di Bradley Lowery

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel corso del match trae Sunderland, disputato il 29 settembre a Hillsborough Stadium, undi casa si è reso protagonista di un gesto riprovevole. Dale Houghton, 32enne di Roterham, è stato infatti ritratto mentre rideva mostrando un’immagine di, il bambino di 6 annidei Black Cats morto di cancro nel 2017 e noto all’epoca per la sua amicizia con Jermain Defoe. Houghton è stato oraa 12 settimane di reclusione con sospensione della pena. Inoltre ha ricevuto anche il divieto di assistere a qualsiasi partita di calcio per cinque anni. Oggi il giudice distrettuale digli ha ordinato di svolgere 200 ore di lavoro non retribuito, oltre ad esserea 12 ...